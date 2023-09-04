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Сегодня, 21:22

Минское «Динамо» забросило «Витязю» семь безответных шайб в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Минское «Динамо» на выезде разгромило «Витязь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:0.

Заброшенными шайбами отметились Александр Волков, Коди Керран, Вадим Мороз, Виталий Пинчук, Тимофей Ковгореня, Роман Горбунов и Андрей Стась.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Витязь» (Московская область) — «Динамо» (Минск) — 0:7 (0:1, 0:4, 0:2)

Голы: Волков — 1 (мен., Боуи), 16:17 — 0:1. Керран — 1 (Пинчук), 22:53 — 0:2. Мороз — 1 (Горбунов, Дерябин), 34:05 — 0:3. Пинчук — 1 (мен., Пышкайло, Смирнов), 35:34 — 0:4. Ковгореня — 1 (Керран, Звягин), 37:35 — 0:5. Горбунов — 1 (Волочко, Мороз), 46:39 — 0:6. Стась — 1 (Пышкайло), 58:07 — 0:7.

Вратари: Дорожко (Шикин, 37:35) — Колосов.

Штраф: 12 — 22.

Броски: 25 (6+6+13) — 29 (8+12+9).

Судьи: Кулаков, Овчинников.

4 сентября. Балашиха. Арена Балашиха.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Динамо (Минск)
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