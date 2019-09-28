Вишневский считает, что с приходом Дацюка у «Автомобилиста» прибавилось уверенности

Защитник «Автомобилиста» Иван Вишневский поделился мнением об одноклубнике Павле Дацюке. Он провел первые два матча за уральский клуб.

— Особо не поменялось ничего, — цитируют «Известия» Вишневского. — Практически все остались на прежних местах. Конечно, с его приходом у ребят прибавилось уверенности. Такое всегда происходит, если играешь рядом с ним. Это человек с большим опытом, который может подсказать в трудную минуту, как поступить лучше.

Он такой же человек, как и мы. Не инопланетянин, который пришел, и теперь все не знают, что делать. Дацюк — это человек, но только с большим опытом, выигрывавший кубки и чемпионаты везде, где играл. Отлично, что к нашей команде добавился еще один лидер.