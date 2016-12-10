20:07 10 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Виктор Бобров: "В конце матча "Ладе" немного повезло"

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Нападающий "Спартака" Виктор Бобров после поражения в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Лады" (2:3 ОТ) отметил, что команда неудачно провела второй период. По словам форварда, причиной тому - расслабленность игроков и потеря концентрации.

 - Что произошло во втором периоде?

- Не знаю, мы пропустили сразу две шайбы,  - сказал Бобров. - Видимо, расслабились, ощутили, что игра дается, и допустили слабину.

- Что вам было сказано перед третьим периодом, на который команда вышла заряженная на борьбу?

- Естественно, мы поговорили между собой. Тренеры нас встряхнули, да мы и сами понимали, что дальше так играть нельзя. Надо перестраиваться и выходить так, как в первом периоде – стараться навязать свою игру. Хорошо, что Никита Беспалов оставил нас в игре.

- Согласны с тем, что "Лада" - неудобный соперник для "Спартака"?

- Я не считаю, что есть такие понятия, как удобный соперник и неудобный. Просто в какой-то момент нам не хватило правильных эмоций. Соперник дотерпел, не сломался и в концовке им немного повезло. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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