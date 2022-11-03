Голышев забросил красивую шайбу из-за ворот «Амура», прорвавшись из своей зоны и обыграв троих соперников

Нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев забросил красивую шайбу в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Амура».

В конце первого периода встречи форвард подхватил шайбу в своей зоне, прорвался через всю площадку, обыграл троих соперников и нанес бросок из-за ворот. В результате шайба попала в спину вратарю хабаровчан Евгению Аликину и отправилась в сетку.

Голышев забросил 11-ю шайбу в сезоне-2022/23, всего на его счету 23 (10+13) очков в 25 матчах.