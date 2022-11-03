Рафаил Ишматов считает, что к плей-офф в «Ак Барсе» многое наладится

Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаил Ишматов рассказал, как относится к выступлению «Ак Барса» в нынешнем сезоне КХЛ.

После 24 матчей казанская команда идет вне зоны плей-офф, занимая девятое место на «Востоке».

«Я хорошо знаю Олега Знарка, мы вместе родом из Челябинской области. Профессия тренера заключается в том, что от него не все зависит. Многое зависит от обстоятельств, от города и другие факторов. Я просто пожелаю удачи «Ак Барсу» и самому Олегу. Основной этап — это все равно плей-офф, и, думаю, к этому времени в «Ак Барсе» многое наладится. Команда ведь укомплектованная, есть игроки, есть система. К плей-офф должны создать ту команду, которую и ожидало видеть руководство», — приводит слова Ишматова «РБ Спорт».