Вице-президент «Металлурга»: «Мы сразу голосовали против повышения потолка зарплат»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков поделился мнением о потолке зарплат КХЛ в сезоне-2020/21 в 900 млн рублей.

— Мы сразу голосовали против повышения потолка зарплат, — приводит слова Ласькова официальный сайт клуба. — Знаю, что по голосам «против» преимущество было подавляющим. Это абсолютно верное решение, и ведь дело тут даже не в той ситуации, которая сейчас происходит в мире и в нашей стране, хотя мы все все прекрасно понимаем, а в том, что решение о введении жесткого потолка зарплат было принято уже достаточно давно, об этом много говорили, плановые снижения были четко прописаны в регламенте лиги.

Сегодня принято нормальное, мужское решение — ничего не изменять, потолок зарплат не поднимать — было время подготовиться и все рассчитать. Да, кто-то надеялся, что все отменят, кому-то приходится расхлебывать, в том числе и нашему клубу. В КХЛ должен быть потолок, он есть и в НХЛ. Понятно, что и уровни жизни, и уровни заработных плат разные, но я считаю, что у нас все можно сделать на должном уровне, и вполне в цифру 900 миллионов можно укладываться. В этом и заключается работа менеджера, а не в том, чтобы наоборот эти цифры раздувать.

А когда говорят, что из-за снижения потолка зарплат кто-то будет уезжать за океан, так давайте считать, на какие цифры уезжают в это межсезонье туда всем известные игроки? Эти контракты вполне можно было повторить и здесь, но игроки туда едут за другим. А все остальное — это лирика от тех, кто хочет за счет больших денег решить все проблемы клуба.