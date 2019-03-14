Вице-президент "Металлурга": "Кулемин вел за собой команду, но только в отдельных матчах"

Вице-президент и председатель правления "Металлурга" Геннадий Величкин признался, что клуб возлагал большие надежды на форварда Николая Кулемина, но россиянин показал себя только в отдельных матчах, сообщает официальный сайт команды из Магнитогорска.

32-летний Кулемин, имеющий третий оклад в лиге (165 миллионов), принял участие в 52 играх и набрал 35 (16+19) очков.

– Геннадий Иванович, вопрос о Николае Кулемине. Показалось, что где-то ему не хватило физических кондиций. Как оцените его работу?

– Николай Кулемин – игрок высочайшего уровня. Подтвердил это он более чем десятилетней карьерой в НХЛ. Мы знали и надеялись, что Николай будет у нас на ведущих ролях, будет вести за собой команду, тащить. Так оно и было, но, к сожалению, в отдельных матчах. Сегодня можно говорить о проблемах, которые все же у него возникли. Прежде всего, это последствия непростой травмы, которая у него была в прошлом сезоне. Второе – капитальный переход от маленьких площадок, которые у него уже были в крови. Третье – сегодня с Николаем у нас есть несколько вариантов развития событий, которые мы совместно прорабатываем. Больше мне нечего добавить, – приводит слова Величкина пресс-служба "Металлурга".

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