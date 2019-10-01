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Вице-президент «Амура» о финансовых проблемах: «Правительство края дало гарантии на весь сезон»

17:06
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Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о нестабильной финансовой ситуации в хабаровском клубе.

— Правительство края дало финансовые гарантии на участие команды в чемпионате КХЛ на весь сезон, и они выполняются, — заявил Филиппенко. — Так что у нас будет стабильное финансирование. (Евгений Белоусов)

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