Вице-президент «Амура» о финансовых проблемах: «Правительство края дало гарантии на весь сезон»

Первый вице-президент «Амура» Александр Филиппенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о нестабильной финансовой ситуации в хабаровском клубе.

— Правительство края дало финансовые гарантии на участие команды в чемпионате КХЛ на весь сезон, и они выполняются, — заявил Филиппенко. — Так что у нас будет стабильное финансирование. (Евгений Белоусов)

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