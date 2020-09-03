Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:2) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

— Тяжелая игра. Рады, что выиграли, — цитирует тренера сайт «Барыса». — Единственное, опять же нас подводит дисциплина. Получили ненужные удаления, особенно в конце матча, когда мы должны были просто терпеть и не отвечать сопернику на какие-то провокации. А так всех с победой — команду и болельщиков. Я уверен, что весь Казахстан следил за этой игрой после такого длительного перерыва. Команда стартовала удачно.