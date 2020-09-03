«Весь Казахстан следил за этой игрой». Главный тренер «Барыса» — о победе над рижским «Динамо»
20:45
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал победу над рижским «Динамо» (3:2) в гостевом матче в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
— Тяжелая игра. Рады, что выиграли, — цитирует тренера сайт «Барыса». — Единственное, опять же нас подводит дисциплина. Получили ненужные удаления, особенно в конце матча, когда мы должны были просто терпеть и не отвечать сопернику на какие-то провокации. А так всех с победой — команду и болельщиков. Я уверен, что весь Казахстан следил за этой игрой после такого длительного перерыва. Команда стартовала удачно.
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https://www.hcbarys.kz/news/item/dinamo-riga-barys-press-konferenciya-glavnyh-trenerov20/