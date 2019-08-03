Вениамин Баранов - о преходе в "Динамо: "Для меня все вообще внезапно произошло"

Новичок "Динамо" Вениамин Баранов рассказал, как подписывал контракт с клубом.

– Для меня все вообще внезапно произошло. Предложили поехать на просмотр и я согласился, – приводит слова защитника официальный сайт "Динамо".

– В чем принципиальное отличие КХЛ от МХЛ помимо того, что это банально разный уровень лиг?

– Отношение тренеров, персонала и игроков ко всему, что окружает команду. Помню, когда пришел в МХЛ, не совсем тогда понимал, что это. Мне было все равно на то, что происходит вокруг и в раздевалке. Здесь совсем все по-другому.