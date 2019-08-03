Вениамин Баранов - о преходе в "Динамо: "Для меня все вообще внезапно произошло"

Новичок "Динамо" Вениамин Баранов рассказал, как подписывал контракт с клубом.
– Для меня все вообще внезапно произошло. Предложили поехать на просмотр и я согласился, – приводит слова защитника официальный сайт "Динамо".
– В чем принципиальное отличие КХЛ от МХЛ помимо того, что это банально разный уровень лиг?
– Отношение тренеров, персонала и игроков ко всему, что окружает команду. Помню, когда пришел в МХЛ, не совсем тогда понимал, что это. Мне было все равно на то, что происходит вокруг и в раздевалке. Здесь совсем все по-другому.
Дополнительная информация
https://www.dynamo.ru/news/81384-glavnaya_tsel_______zakrepit_sya_v__sostave
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