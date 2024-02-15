Воспитанник «Ак Барса» Мусин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Воспитанник «Ак Барса» Дамир Мусин завершил карьеру из-за проблем со здоровьем, сообщает «БИЗНЕС Online».

«К сожалению, проблемы со спиной не позволяют мне продолжить играть в хоккей», — сказал Мусин.

Минувший сезон 29-летний защитник завершил в клубе ВХЛ «Дизель». Вместе с «Ак Барсом» хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина-2018.

Ранее он играл в КХЛ за «Витязь», «Нефтехимик», «Сочи», московский «Спартак» и «Ак Барс». Всего у него 340 сыгранных матчей, 11 заброшенных шайб и 37 результативных передач в КХЛ.