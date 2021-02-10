Известный хоккейный функционер, судья и телекомментатор Леонид Вайсфельд высказал свое мнение относительно появившейся информации о скором отстранении Валерия Брагина с поста главного тренера национальной сборной России и СКА.

— Как вы могли бы прокомментировать появившуюся в сети информацию о том, что после окончания сезона главный тренер сборной России и СКА Валерий Брагин покинет оба поста?

— Что касается отстранения Брагина от первой сборной, какой вообще смысл что-то говорить, если никакой официальной информации нет. Это все слухи, которые регулярно появляются в интернете. То, что он не поехал на этап Евротура — это логично и понятно. Ему нужно заниматься питерским клубом и готовиться к плей-офф.

— Назначение Ларионова главным тренером на предстоящем этапе вы считаете закономерным шагом?

— Это логично. Из года в год на этот этап в Швецию ездит, по сути, полумолодежный состав и раз уж Игоря Николаевича Ларионова оставили у руля молодежки, ему нужна практика, и ее он получит на предстоящем этапе Евротура в том числе. Соответственно, и помощники Ларионова Филатов и Лещев едут на юниорский чемпионат мира, и им тоже очень пригодится международный опыт.

— Одобряете вы принятое решение тренерским штабом и руководством федерации, что в Швецию полетел далеко не оптимальный состав, ведь это одна из последних возможностей перед чемпионатом мира проверить игроков и составить костяк сборной?

— Какой смысл смотреть хорошо известных ребят? Они в клубах готовятся к плей-офф. Их уровень всем хорошо известен. Тут нужно смотреть ближайший резерв, и интересно как они будут выглядеть на фоне взрослых команд, насколько они полезны сборной России.