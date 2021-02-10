КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Амиров начал искать репетитора по английскому языку

20:36
Родион Амиров. Фото photo.khl.ru Instagram Родиона Амирова. Фото Instagram
Родион Амиров. Фото photo.khl.ru
Теги:

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров решил озаботиться изучением английского языка. Хоккеист написал об этом в Instagram.

Instagram Родиона Амирова. Фото Instagram
Instagram Родиона Амирова. Фото Instagram

Ранее, 4 февраля, нападающий рассказал, что провел предварительные переговоры с «Торонто».

Амиров был выбран «Кленовыми листьями» на драфте-2020 под общим 15-м номером. В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ хоккеист выходил на лед в 33 играх, набрав 11 (7+4) очков.

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир