"Вай-фай в Питере работает так же, как нападение хозяев". Твиттер "Спартака" троллит СКА

"Спартак" в своем Твиттере потроллил СКА в связи с плохой работой вай-фая на стадионе "Ледовый дворец" в Санкт-Петербурге. Красно-белые сравнили перебои в функционировании беспроводной сети с нападением армейского клуба.

- Приносим наши извинения за приостановку трансляции - wifi в Питере работает так же, как нападение хозяев. Идет 35 минута, счет 1:0 в пользу красно-белых, - сообщается в Твиттере "Спартака".

Приносим наши извинения за приостановку трансляции - wifi в Питере работает так же, как нападение хозяев. Идёт 35 минута, счёт 1:0 в пользу красно-белых. – Spartak Moscow (@spartak_hc) 6 марта 2019 г.

Счет в серии между "Спартаком" и СКА равный: 2-2.

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