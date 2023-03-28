Агент Порядина подтвердил, что к хоккеисту есть интерес из Швейцарии и НХЛ

Агент нападающего «Нефтехимика» Павла Порядина Александр Черных прокомментировал ситуацию вокруг своего клиента. Сообщалось, что хоккеист может продолжить карьеру в Европе. Также им интересовался «Вашингтон».

«Павел Порядин вышел на рынок в статусе ограниченно свободного агента. Не секрет, что «Нефтехимик» сейчас общается с разными клубами КХЛ. Что там хотели бы получить в обмен на Порядина, других игроков или денежную компенсацию, нужно узнавать в Нижнекамске. А что касается интереса из Швейцарии и НХЛ, то я подтверждаю, что он есть. Было предложение поиграть в швейцарском чемпионате в конце сезона, если бы «Нефтехимик» не вышел в плей-офф», — цитирует Черных «РБ Спорт».

Порядин в этом сезоне КХЛ провел 67 матчей и набрал 37 (22+15) очков. В шести матчах плей-офф на его счету 4 (2+2) очка по системе «гол+пас».