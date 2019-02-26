Валерий Белов: "Надо делать еще меньше ошибок"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов прокомментировал поражение от ЦСКА (0:4) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

– Неплохой был настрой, неплохая самоотдача. И даже немного мы ошибок сделали индивидуальных. Но, к сожалению, нас наказали. Значит, надо делать еще меньше ошибок. Моменты у нас были – в большинстве в первом периоде, выход Макеева "1 в 0". Нужно было забивать, тогда что-то можно было выжать из матча. А так – вчистую проиграли второй период. И очень мало бросали. Совсем мало. Постараемся сделать выводы из этой игры. (Игорь Еронко)