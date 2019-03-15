Валерий Белов: "Единственной неожиданностью стал уход Максима Афиногенова"

Главный тренер "Витязя" Валерий Белов​ в интервью официальному сайту КХЛ рассказал о проигранной серии плей-офф с ЦСКА, уходе Максима Афиногенова, причинах великолепной серии в январе и второй молодости Александра Семина​.

– Мы вышли на ЦСКА, на лучшую команду регулярки, это о многом говорит, - отметил Белов. -Но с другой стороны – вовсе не означает, что собирались сдаваться без боя. Пройти армейцев – задача, скажем так, весьма трудновыполнимая. Очень хотели одержать хотя бы одну победу, она стала бы исторической. Игру, две, – сколько получится зацепить… Не удалось, поэтому безусловно есть разочарование.

– Давайте вернемся немного назад. Оцените предсезонку, всё ли удалось, всех ли игроков, которых хотелось видеть в команде, удалось приобрести, сохранить?

– Думаю, сделали все, что можно, исходя из возможностей клуба. Единственной неожиданностью стал уход Максима Афиногенова. Скажем так: мы были к этому немного не готовы. И дело даже не в том, что его нельзя было заменить. Просто единственная сыгранная тройка Макеев – Никулин – Афиногеновраспалась. Пришлось начинать все заново.