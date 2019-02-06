Вадим Шипачев: "Панарин - Шипачев - Дадонов - тройка мечты? Согласен"

Нападающий сборной России и московского "Динамо" Вадим Шипачев в беседе с журналистами поделился впечатлениями от назначения капитаном на Шведский этап Евротура.

– Ощущения прекрасные, готовимся к играм, задача – выиграть турнир, – заявил Шипачев. – О капитанстве узнал от вас, вы больше разговариваете с тренерским штабом. Вызову обрадовался.

– Почему до этого не вызывали?

Плохо играл. Не знаю, рад, что сейчас вызвали. СКА не забивал, и не вызвали.

– В каком настроении?

– В хорошем. Сейчас выходные были, тонус подняли, потренировались сейчас.

– Довольны, что с вами в сборной Кагарлицкий?

– Конечно. Ему бегать за меня.

– Будете отдыхать, а он работать?

– Естественно, моя задача отдыхать на льду.

– Третьим с вами Никонцев из "Спартака". Подсмотрит ваши секреты перед дерби?

– Мы его расспросим, как "Спартак" играет. Все мы играли в "Северстали".

– Последний раз были капитаном в Череповце?

– В "Динамо" на предсезонке, это не считается?

– Чувствуете себя самым опытным в сборной?

– Представляешь, да? Ничего, сейчас молодым буду указывать что делать.

– Панарин включил вас и Дадонова в тройку мечты.

– Согласен с ним. Кагарлицкий обидится, но вы ему не говорите (улыбается).

– Ассистентов не объявили?

– Объявят на собрании вечером.

– Какие задачи на турнир?

– Хочется выиграть и сыграть на команду.

– Велики ваши шансы попасть на ЧМ?

– Есть время, посмотрим кто как будет играть.

– Расстроились, что Моуринью не приедет в Ярославль?

– Да, руку пожал бы ему. С ковром что-нибудь сделали. Прохоркин рассказал, как надо.