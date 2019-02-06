Вадим Шипачев: "Панарин - Шипачев - Дадонов - тройка мечты? Согласен"

Нападающий сборной России и московского "Динамо" Вадим Шипачев в беседе с журналистами поделился впечатлениями от назначения капитаном на Шведский этап Евротура.
– Ощущения прекрасные, готовимся к играм, задача – выиграть турнир, – заявил Шипачев. – О капитанстве узнал от вас, вы больше разговариваете с тренерским штабом. Вызову обрадовался.
– Почему до этого не вызывали?
Плохо играл. Не знаю, рад, что сейчас вызвали. СКА не забивал, и не вызвали.
– В каком настроении?
– В хорошем. Сейчас выходные были, тонус подняли, потренировались сейчас.
– Довольны, что с вами в сборной Кагарлицкий?
– Конечно. Ему бегать за меня.
– Будете отдыхать, а он работать?
– Естественно, моя задача отдыхать на льду.
– Третьим с вами Никонцев из "Спартака". Подсмотрит ваши секреты перед дерби?
– Мы его расспросим, как "Спартак" играет. Все мы играли в "Северстали".
– Последний раз были капитаном в Череповце?
– В "Динамо" на предсезонке, это не считается?
– Чувствуете себя самым опытным в сборной?
– Представляешь, да? Ничего, сейчас молодым буду указывать что делать.
– Панарин включил вас и Дадонова в тройку мечты.
– Согласен с ним. Кагарлицкий обидится, но вы ему не говорите (улыбается).
– Ассистентов не объявили?
– Объявят на собрании вечером.
– Какие задачи на турнир?
– Хочется выиграть и сыграть на команду.
– Велики ваши шансы попасть на ЧМ?
– Есть время, посмотрим кто как будет играть.
– Расстроились, что Моуринью не приедет в Ярославль?
– Да, руку пожал бы ему. С ковром что-нибудь сделали. Прохоркин рассказал, как надо.