Вадим Шипачев: «Не считаю, что Матч звезд КХЛ себя изжил»
09:19
Нападающий московского «Динамо» и капитан команды дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ Вадим Шипачев отметил, что считает мероприятие не пережитком прошлого, а возможностью для хоккеистов перезагрузиться во время монотонного регулярного чемпионата.
Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 18-19 января.
— Я не согласен, что Матч звезд себя изжил, и стоит придумать что-то другое, — цитирует «РИА Новости» Шипачева. — Это прикольное время, мне очень нравится, здесь классная атмосфера. Можешь перезагрузиться посреди долгого сезона. А то, что кто-то отказался из-за повреждений... Я уверен, что если бы они были здоровые, то обязательно приехали бы.
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