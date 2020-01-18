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Вадим Шипачев: «Не считаю, что Матч звезд КХЛ себя изжил»

09:19
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Нападающий московского «Динамо» и капитан команды дивизиона Боброва на Матче звезд КХЛ Вадим Шипачев отметил, что считает мероприятие не пережитком прошлого, а возможностью для хоккеистов перезагрузиться во время монотонного регулярного чемпионата.

Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве на «ВТБ Арене» 18-19 января.

— Я не согласен, что Матч звезд себя изжил, и стоит придумать что-то другое, — цитирует «РИА Новости» Шипачева. — Это прикольное время, мне очень нравится, здесь классная атмосфера. Можешь перезагрузиться посреди долгого сезона. А то, что кто-то отказался из-за повреждений... Я уверен, что если бы они были здоровые, то обязательно приехали бы.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20200118/1563571438.html

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