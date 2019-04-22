Вадим Шипачев: "Динамо" по 70 бросков делают, а Еременко тащит"

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев считает, что руководству клуба стоит продлить контракт с вратарем Александром Еременко. В минувшем сезоне 39-летний голкипер провел 29 матчей, пропустил 68 шайб, отражая 91,1 процента бросков. В плей-офф он провел 7 игр, пропустил 15 голов, отразив 93,8 процента бросков.

– Вы по поводу Еременко не высказывали руководству клуба? Сейчас ведь ему не хотят предлагать контракт.

– Так меня разве спрашивают? Я бы сказал, что считаю Еременко очень сильным голкипером.

– Он старый и не вытаскивает.

– Да ладно вам, столько матчей вытащил! Я не согласен. Нам по семьдесят бросков делают, а он тащит. Плюс он очень опытный, подсказывает Бочарову. (Алексей Шевченко)

Полностью интервью Шипачева – скоро в "СЭ"