В ВХЛ войдет клуб из Узбекистана

Заместитель председателя федерации хоккея Узбекистана Бахадыр Гафуров рассказал о клубе из этой страны, который в ближайшее время должен войти в число участников Высшей лиги.

– Сейчас у нас четыре действующих клуба, – отметил Гафуров. – На следующей неделе начинается плей-офф. Но команда для ВХЛ будет создаваться с нуля. Сейчас специалисты просматривают игроков, которые будут готовы играть в лиге, впоследствии, возможно, потом и в Континентальной. Уровень ВХЛ очень хорош, и требования к игрокам тоже высокие. Может быть, кому-то из чемпионата Узбекистана удастся попасть в состав новой команды. Но мы также будем приглашать действующих игроков из ВХЛ и КХЛ. (Алена Гребенькова)