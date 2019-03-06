"В третьем периоде наступила нервозность". Скабелка - о победе над "Торпедо"

Главный тренер "Барыса" Андрей Скабелка после победы над "Торпедо" в пятом матче первого раунда плей-офф КХЛ (3:1) заявил, что его команда отдала инициативу сопернику в третьем периоде из-за нервозности.
- Хороший матч. Спасибо болельщикам, отличная атмосфера. Всех с победой! Готовимся к следующей игре, - приводит слова Скабелки официальный сайт "Барыса". - Третий период? Наверное, опыта не сильно много в таких играх. Ребята хотят сохранить счет, хотя тренерские установки в перерыве совсем другие. Наступает нервозность. Естественно, мы работаем, через эти вещи мы будем учиться и становиться лучше как команда.
Счет в серии составляет 3-2 в пользу "Барыса" следующий матч пройдет 8 марта в Нижнем Новгороде.
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http://www.hcbarys.kz/news/item/14-finala-vostoka-igra-5-barys-torpedo-press-konferenciya-glavnyh-trenerov-video/