В «Торпедо» рассказали о здоровье Атанасова, травмировавшегося на Кубке Первого канала

Гендиректор «Торпедо» Александр Харламов рассказал, что нападающий нижегородского клуба Василий Атанасов чувствует себя нормально.

«С ним все вроде нормально. Сегодня еще посмотрят врачи и решат», — приводит слова Харламова ТАСС.

Атанасов получил сотрясение мозга в концовке матча Кубка Первого канала против Белоруссии (5:3).

21-летний Атанасов в 38 матчах набрал 38 очков по системе «гол+пас» (19+19) и входит в число четырех лучших снайперов лиги.