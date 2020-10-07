В «Торонто» хотят пригласить Амирова в тренировочный лагерь в следующем сезоне

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рассказал, когда в клубе рассчитывают пригласить нападающего Родиона Амирова, который был выбран под общим 15-м номером на драфте-2020.

«Его контракт с Уфой истекает в конце сезона, — приводит слова Дубаса сайт НХЛ. — И сейчас он сосредоточен только на том, чтобы помочь своей нынешней команде. После окончания сезона мы уже обсудим, как будут обстоять дела дальше».