КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

В «Торонто» хотят пригласить Амирова в тренировочный лагерь в следующем сезоне

09:00
Теги:

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас рассказал, когда в клубе рассчитывают пригласить нападающего Родиона Амирова, который был выбран под общим 15-м номером на драфте-2020.

«Его контракт с Уфой истекает в конце сезона, — приводит слова Дубаса сайт НХЛ. — И сейчас он сосредоточен только на том, чтобы помочь своей нынешней команде. После окончания сезона мы уже обсудим, как будут обстоять дела дальше».

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир