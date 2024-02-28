В «Сибири» оценили итоги сезона КХЛ

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский подвел итоги сезона для команды в КХЛ.

«Сибирь» с 67 очками заняла десятое место в Восточной конференции КХЛ и не попала в плей-офф.

«Мы рассчитывали, что нам удастся попасть в плей-офф. Не получилось по разным причинам. В целом, оценивать итоги – это прерогатива журналистов. Естественно, мы не можем быть довольны результатом.

Конкретно трудно назвать фамилии, с кем мы ошиблись. Мы подбирали игроков под атакующий хоккей и подбор тренера. С тренером не сложилось, конечно. Все равно, от направления на атакующий хоккей уже никуда не уйти, это мировой тренд. Болельщики хотят видеть годы и результативный хоккей. Понятно, что невозможно играть каждый матч со счетом 9:8.

Безусловно, травма Мерфи подкосила нас. Игра в большинстве должна быть на совершенно другом уровне. А у нас выбыла главная ударная сила. Лишение четырех очков тоже не могло не сказаться на команде», – сказал Фастовский.