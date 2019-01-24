В семье Слепышева родилась дочь

В семье нападающего ЦСКА Антона Слепышева родилась дочь. Девочку назвали Александрой.

- Это незабываемые чувства, я был рядом с ними. Тяжело передать все это, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Слепышева. - Было очень волнительно, но когда взял ее на руки то… ощутил непередаваемое счастье. Приятные эмоции, скорее хочется забрать их домой. В команде уже все поздравили, позвонили. И игроки, и тренерский штаб. Спасибо им.