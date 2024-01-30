В «Салавате Юлаеве» подтвердили информацию об аресте счетов клуба

«Салават Юлаев» выступил с заявление по поводу информции о блокировке счетов уфимского клуба.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об аресте всех счетов «Салавата Юлаева».

«Действительно ФНС приостановила операции по некоторым нашим счетам. Это временная мера. Уже 1 февраля мы погасим образовавшуюся задолженность. Такое иногда случается. Дело в том, что сроки уплаты налогов порой не совпадают со сроками перечисления нам очередных траншей. Сейчас случился именно такой случай. На текущей деятельности хоккейного клуба «Салават Юлаев» это никак не сказывается», — сообщается в заявлении клуба.

В этом сезоне «Салават Юлаев» с 77 очками в 57 играх занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.