«В перерыве матча АХЛ выехал гонщик и растопил весь лед». Хартли рассказал о самом необычном матче в карьере

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли рассказал о самом необычном матче в карьере в преддверии матча с «Ак Барсом» в Дубае (ОАЭ).

«Будучи тренерами в АХЛ, мы с Жаком Клутье стали свидетелями самой необычной ситуации на моей памяти. Я тренировал «Корнвелл Эйсес», и мы играли против «Гринсборо Монархс». Они привезли знаменитого гонщика NASCAR, сейчас уже не помню его имени. После первого периода он выехал на лед на своем болиде. В другие матчи зрителей на трибунах было не очень много, а в тот день был аншлаг, порядка 18 тысяч болельщиков.



И вот автомобиль выезжает в самый центр, люди без ума от восторга, просят гонщика выйти, что он и делает, обходит всю ледовую площадку, приветствуя болельщиков, это занимает несколько минут, затем он возвращается к болиду, машет в сторону трибун и уезжает. А мотор при этом был настолько горячим и, видимо, находился очень близко ко льду, что под машиной образовалась огромная лужа.



Были перепробованы все возможные способы привести лед в должное состояние, но, к сожалению, повреждение было настолько большим, плюс это был самый центр площадки, что в итоге матч пришлось отменить. Получается, мы проехали 10-12 часов на автобусе, чтобы сыграть 20 минут. Это было поистине необычно! Матч был перенесен на другую дату», — приводит официальный сайт омичей слова Хартли.

Матч «Авангард» — «Ак Барс» пройдет в Дубае 3 декабря в рамках мероприятия KHL World Games.