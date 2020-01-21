КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

В КХЛ прокомментировали возможный уход Чернышенко с поста президента лиги

23:13

«СЭ» получил комментарий пресс-службы КХЛ о потенциальном уходе Дмитрия Чернышенко с поста президента лиги. Во вторник глава КХЛ был назначен вице-премьером РФ по спорту.

— Согласно уставу ООО «КХЛ» решения об избрании и о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа — президента КХЛ — принимаются Советом директоров ООО «КХЛ». В ближайшее время состоится внеочередное заседание Совета директоров, на котором данные вопросы будут рассмотрены, — говорится в сообщении. (Игорь Еронко)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Прямой эфир
Прямой эфир