Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером РФ

Во вторник новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил Президенту страны Владимиру Путину кандидатов на посты в новом кабинете министров.

На пост одного из вице-премьеров, курирующим спортивную отрасль, назначен Дмитрий Чернышенко — президент КХЛ и бывший глава оргкомитета зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Глава государства поздравил новый кабинет министров с назначением.