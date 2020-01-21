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Дмитрий Чернышенко назначен вице-премьером РФ

20:09
Дмитрий Чернышенко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Чернышенко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Во вторник новый премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил Президенту страны Владимиру Путину кандидатов на посты в новом кабинете министров.

На пост одного из вице-премьеров, курирующим спортивную отрасль, назначен Дмитрий Чернышенко — президент КХЛ и бывший глава оргкомитета зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти». Глава государства поздравил новый кабинет министров с назначением.

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