В КХЛ назвали даты двух перенесенных матчей «Барыса»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила даты проведения двух перенесенных матчей регулярного чемпионата-2020/21 с участием «Барыса».

На официальном сайте лиги сообщается, что матч «Барыс» — «Динамо» Рига состоится 3 ноября 2020 года, а встреча «Металлург» — «Барыс» пройдет 3 февраля 2021 года.

Ранее тесты 12 игроков и представителей тренерского штаба «Барыса» показали первично положительные результаты. Команда была отправлена на карантин, а КХЛ перенесла шесть матчей с участием команды из Нур-Султана на более поздний срок.