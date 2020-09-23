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В КХЛ назвали даты двух перенесенных матчей «Барыса»

08:45
Хоккеисты «Барыса». Фото ХК «Барыс».
Хоккеисты «Барыса». Фото ХК «Барыс».
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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила даты проведения двух перенесенных матчей регулярного чемпионата-2020/21 с участием «Барыса».

На официальном сайте лиги сообщается, что матч «Барыс» — «Динамо» Рига состоится 3 ноября 2020 года, а встреча «Металлург» — «Барыс» пройдет 3 февраля 2021 года.

Ранее тесты 12 игроков и представителей тренерского штаба «Барыса» показали первично положительные результаты. Команда была отправлена на карантин, а КХЛ перенесла шесть матчей с участием команды из Нур-Султана на более поздний срок.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/09/23/473137.html

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