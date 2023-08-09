В Казани 9 августа состоится прощальный матч Даниса Зарипова

9 августа в Казани на «Татнефть-Арене» пройдет прощальный матч единственного в истории КХЛ пятикратного обладателя Кубка Гагарина Даниса Зарипова.

В сегодняшней встречи друг против друга сыграют «сборная России» и «Ак Барс».

В составе команд на лед выйдут игроки, с которыми Зарипов завоевывал трофеи, среди них нынешний президент КХЛ Алексей Морозов, форвард «Ак Барса» Александр Радулов, игроки «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, Павел Дацюк, Илья Ковальчук, Вадим Епанчинцев, Артем Лукоянов, Александр Бурмистров, Зинэтула Билялетдинов, Илья Воробьев и другие.

Перед стартовым вбрасыванием запланирована церемония чествования 42-летнего Зарипова. На прощальный матч нападающего за сутки было продано более 5 тысяч билетов. Начало игры запланировано на 19.00 по московскому времени.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной России. В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 557 (235+322) очков, в плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.