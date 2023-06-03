В ХК «Динамо» отреагировали на информацию о возможном переподписании О'Делла
Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал информацию о возможном переподписании канадского нападающего Эрика О'Делла.
«Говорят, что «Динамо» близко к подписанию контракта с О'Деллом? На данный момент это не так. Некоторые разговоры с представителем Эрика действительно ведутся, но сейчас все упирается в ситуацию с Бреннаном Менеллом. На текущий момент у нас подписаны трое иностранных игроков, и никто не знает, когда будет ясно, получит ли Бреннан российский паспорт. То есть «Динамо» не будет подписывать еще одного иностранца без понимания по ситуации с Менеллом? Именно так, потому что это опасная история. Все иностранцы являются высокооплачиваемыми игроками, и брать еще одного легионера на всякий случай, чтобы потом вдруг остаться с четырьмя иностранцами, — я так рисковать не могу», — приводит слова Сопина «Чемпионат».
|Финал
|Счет в серии
|
Ак Барс - ЦСКА
|3 - 4
|Финалы конференций
|
СКА - ЦСКА
|2 - 4
|
Ак Барс - Авангард
|4 - 1
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|29.04
|17:00
|
Ак Барс – ЦСКА
|2 : 3