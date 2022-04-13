«Локомотив» продлит соглашения с Коршковым и Красковским

«Локомотив» на два года продлит контракты с нападающими Егором Коршковым и Павлом Красковским, сообщает «РБ Спорт».

Контракты форвардов ярославцев истекают 30 апреля.

В регулярном чемпионате сезона-2021/22 Коршков набрал 22 очка (11+11) в 44 матчах. Красковский отметился 21 баллом (8+13).

В четвертьфинале плей-офф Кубка Гагарина «Локомотив» проиграл ЦСКА (счет в серии 0-4).