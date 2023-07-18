В «Динамо» рассказали о трансферных целях после прихода Гусева и Ожиганова
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин заявил, что московский клуб не останавливает свою работу на трансферном рынке после прихода в команду защитника Игоря Ожиганова и форварда Никиты Гусева.
«Будем еще совершенствовать селекцию. Ищем нападающего и защитника», — приводит ТАСС слова Сопина.
17 июля «Динамо» объявило о переходе Игоря Ожиганова, который ранее выступал за СКА, а 18 июля стало известно, что бело-голубые подписали контракт с Никитой Гусевым. Ранее московскую команду пополнили защитник «Северстали» Даниил Пыленков, форвард минского «Динамо» Седрик Пакетт и Артем Ильенко из «Локомотива».
В минувшем сезоне «Динамо» вышло в плей-офф КХЛ, однако в первом раунде команда потерпела поражение в серии с нижегородским «Торпедо» (2-4).
Источник: https://tass.ru/sport/18303279
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