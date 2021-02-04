В «Динамо» подтвердили, что ведут переговоры о новом контракте Шипачева

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов в разговоре с корреспондентом «СЭ» подтвердил информацию Metaratings.ru, что клуб ведет переговоры о новом контракте с нападающим Вадимом Шипачевым.

— Информация о переговорах с Вадимом Шипачевым о новом контракте соответствует действительности, — сказал Меркулов. — Мы обсуждаем новый контракт, так как понимаем, что старый заканчивается. Хотели бы видеть его в наших рядах и в следующем сезоне.

— Правда, что обе стороны хотят завершить переговоры до старта Кубка Гагарина?

— Это совершенно непринципиальный вопрос. С точки зрения спокойствия игрока, конечно, ему, наверное, хотелось бы быстрее решить этот вопрос. Но мы в процессе. Думаю, придем к консенсусу.

Контракт 33-летнего Шипачева, зарабатывающего около 120 млн рублей, истекает 30 апреля 2021 года. В нынешнем сезоне форвард провел 50 матчей, набрав 60 (19+41) очков при показателе полезности «+25».

(Михаил Скрыль)