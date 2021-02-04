«Салават Юлаев» по буллитам переиграл рижское «Динамо», Амиров забил гол

«Салават Юлаев» принимал рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Уфимская команда переиграла соперника в серии буллитов — 5:4.

Одну из шайб в основное время забросил молодой нападающий «Салавата» Родион Амииров.

Автором еще одного гола стал форвард уфимцев Теему Хартикайнен. 30-летний хоккеист забросил 24-ю шайбу в сезоне и побил финский рекорд по голам за одну регулярку, который ранее принадлежал форварду Теему Пулккинену.

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«Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Рига) — 5:4 Б (2:0, 1:2, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Коледов — 3 (Жарков, Кадейкин), 11:04 — 1:0. Амиров — 7 (Кугрышев, Хохряков), 15:14 — 2:0. Хохряков — 5 (мен., Жарков, Бирюков), 32:47 — 3:0. Шваненбергс — 4 (Дзиеркалс, Столяров), 36:13 — 3:1. Зырянов — 9, 39:34 — 3:2. Хартикайнен — 24 (Гранлунд), 40:18 — 4:2. Индрашис — 14 (Скарлетт, Зырянов), 56:19 — 4:3. Паршин — 9 (бол., Индрашис, Роб. Букартс), 59:07 — 4:4.

Победный буллит: Гранлунд.

Вратари: Тарасов — Ворис (58:22 — 58:45, 58:54 — 59:07).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 27 (11+10+5+1) — 21 (1+8+11+1).

Судьи: Гамалей, Лаврентьев.

4 февраля. Уфа. «Уфа-Арена».