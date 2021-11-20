В бюджет РФ заложили 5 млрд рублей на строительство ледовой арены в Нижнем Новгороде

Первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко рассказал о том, что власти страны заложили в бюджет 5 млрд рублей на строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде.

«В августе только за счет федерального бюджета принято решений по Нижегородской области более чем на 83 млрд рублей. Это решение о строительстве ледового дворца с учетом легендарной команды «Торпедо». Для Нижнего Новгорода давно надо иметь хороший полноценный ледовый дворец. На это потребуется более 10 млрд рублей, 5 млрд уже заложены в федеральном бюджете, эти средства уже выделяются», — приводит слова Кириенко ТАСС.

«Торпедо» проводит домашние матчи КХЛ во дворце спорта «Нагорный», который вмещает около 5,5 тысячи зрителей.