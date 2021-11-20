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Тянулин: «Игра за сборную России помогла мне сохранить игровой тонус и приобрести дополнительную уверенность»

07:47
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Форвард «Торпедо» Артур Тянулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:1).

«Было приятно играть, ощущалась поддержка болельщиков. Это нам очень помогло. Для меня получился особенный матч. Если закрывают ведущие тройки, то мы должны брать игру на себя. То, что я во время паузы играл за сборную России, помогло мне сохранить игровой тонус и приобрести дополнительную уверенность в себе. Что касается игры с «Ак Барсом», то я уже играл два матча подряд за два дня. Бывало, что и три игры за три дня. В таких случаях действует простое правило — выводи шайбу из зоны и заводи ее в чужую», — приводит слова Тянулина официальный сайт КХЛ.

После этого матча «Торпедо» с 31 очком занимает девятое место в Западной конференции, «Адмирал» с 17 очками — на последней строчке Востока.

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Сергей Разин все материалы автора
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