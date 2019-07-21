У защитника "Авангарда" Вячеслава Войнова родилась дочь

Новичок "Авангарда" Вячеслав Войнов стал отцом во второй раз, о чем сообщила его жена Марта. В семье хоккеиста родилась дочь.

Напомним, что у Войнова и его супруги Марты есть сын Роман, который родился в 2017-м году.

С 2006 по 2008 год Войнов защищал цвета "Трактора", после чего переехал в Северную Америку. В НХЛ он играл за "Лос-Анджелес" с 2011 по 2014 год и выиграл два Кубка Стэнли - в 2012 и 2014 году.

В октябре 2014 года НХЛ наложила на него дисквалификацию в связи с расследованием дела о домашнем насилии в отношении жены Марты. В июле 2015 года Войнов получил 90 суток ареста. После выхода на свободу был взят под стражу иммиграционной полицией США.

В сентябре он подписал контракт со СКА, за который выступал до конца сезона-2017/18. Несмотря на то, что в июле 2018 года Верховный суд Лос-Анджелеса снял с него обвинения в домашнем насилии, НХЛ продлила его отстранение. Весь предыдущий сезон Войнов оставался без клуба.