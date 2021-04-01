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У хоккеиста «Торпедо» украли 800 тысяч рублей на стоянке в Москве

13:50
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У вратаря «Торпедо» Егора Синегубкина украли 800 тысяч рублей из автомобиля в Москве, информирует Telegram-канал Life Shot.

21-летний хоккеист припарковал свой автомобиль BMW на стоянке в «Москва-Сити», но забыл ее закрыть.

Рюкзак с наличкой лежал в салоне. Когда Синегубкин вернулся, то его не было. Он обратился в полицию. Повреждений на автомобиле не было, полиция начала проверку.

Напомним, что Синегубкин является воспитанником ЦСКА. Выступал в МХЛ за «Атлантов» и «Тайфун». В Торпедо перешел летом прошлого года. В этом сезоне он не провел ни одного матча.

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