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Третьяк высказался о назначении Федорова главным тренером ЦСКА

14:18
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Президент ФХР и член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк прокомментировал назначение Сергея Федорова на пост главного тренера красно-синих.

«Результат прошлого сезона был признан неудовлетворительным, поэтому наблюдательный совет решил, что Сергей Федоров возглавит ЦСКА. Он был генеральным менеджером, и, хотя у него не очень много тренерского опыта, всегда был в теме, прошел большую школу как игрок. Я на многих матчах с ним сидел. Считаю, он действительно очень хорошо разбирается в хоккее. Конечно, я думаю, что ему будет очень сложно, но хотелось бы пожелать ему удачи, потому что ЦСКА ставит только задачу выиграть Кубок Гагарина», — приводит ТАСС слова Третьяка.

14 июля ЦСКА объявил о назначении Федорова на пост главного тренера команды, он сменил на этой должности Игоря Никитина. 51-летний специалист работает в клубе с 2012 года, с 2013 года он является членом наблюдательного совета клуба.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11908669

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Иван Торопцев все материалы автора

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