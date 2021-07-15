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Жена Маркова о дисквалификации мужа после завершения карьеры: «Спасибо нашей системе!»

15 июля 2021, 15:36
Андрей и София Марковы. Фото Instagram
Андрей и София Марковы. Фото Instagram
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София Маркова, жена бывшего хоккеиста сборной России Андрея Маркова высказалась о дисквалификации мужа после завершения профессиональной карьеры.

«Вот так начались отношения Андрея Маркова c нашей антидопинговой системой в России! Все три года, которые он проработал на родине, Марков состоял в пуле проверяемых игроков! Заявив о завершении карьеры во всевозможных СМИ, никак не мог подумать, что необходимо отправить письмо о том, что он закончил в РУСАДА! Спортсмен должен работать! Приносить победы и награды своей стране и родине, а не думать о бюрократической волоките! Да! Незнание законов не освобождает от ответственности! Но! Тогда отправьте комиссаров в команду, собирайте атлетов, объясняйте нюансы, из-за которых впоследствии люди могут пострадать! Итог в карусели! Марков не может работать тренером из-за письма! Спасибо» нашей системе!" — написала у себя в Instagram Маркова.

12 июля в РУСАДА заявили, что Марков был дисквалифицирован после четырех предупреждений о пропуске допинг-теста. Он получил дисквалификацию на 1,5 года по итогам слушания РУСАДА, которое состоялось 29 июня.

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Иван Торопцев все материалы автора

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