Сегодня исполняется 68 лет великому советскому вратарю Владиславу Третьяку. Голкипер защищал ворота ЦСКА с 1969 до завершения карьеры в 1984 году. Уже в 1971-м он стал основным вратарем сборной СССР.

Признание за океаном Третьяк заслужил своей уверенной игрой в знаменитой Суперсерии 1972 года.

За свою карьеру Третьяк завоевал три золота Олимпиад, десять раз побеждал на чемпионатах мира, а в 1981 году стал обладателем Кубка Канады. ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.