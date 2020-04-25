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Третьяк — лучший вратарь века. Его сэйвы были бесподобны

16:41
Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Фото Андрей Голованов
Владислав Третьяк и Вячеслав Фетисов. Фото Андрей Голованов
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Сегодня исполняется 68 лет великому советскому вратарю Владиславу Третьяку. Голкипер защищал ворота ЦСКА с 1969 до завершения карьеры в 1984 году. Уже в 1971-м он стал основным вратарем сборной СССР.

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Признание за океаном Третьяк заслужил своей уверенной игрой в знаменитой Суперсерии 1972 года.

За свою карьеру Третьяк завоевал три золота Олимпиад, десять раз побеждал на чемпионатах мира, а в 1981 году стал обладателем Кубка Канады. ИИХФ признала его лучшим вратарем XX века. С 2006 года он занимает пост президента ФХР.

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