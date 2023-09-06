Тренера ЦСКА Федорова удивили странным вопросом про осьминогов на пресс-конференции

Главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову задали вопрос про осьминогов на пресс-конференции после матча против «Металлурга» (2:4).

— Чтобы, так сказать, разрядить немножко обстановку... Через месяц будет такой день — День осьминога, 8 октября. Я могу вспомнить, что вы в «Детройте» когда играли, когда хет-трики [оформляли], зрители бросали этих животных на лед. Можете вспомнить подобные истории с вами?

— Разрядили так разрядили... Подскажите, это праздник какой-то этого животного? Да? Всемирный день? Честно говоря, знаю, что осьминога бросали до начала игры. Это было разрешено только в плей-офф. Вот так разрядим обстановку, — ответил Федоров.

Федоров играл за «Детройт» с 1990 по 2003 год. Кроме того, в НХЛ россиянин выступал за «Анахайм», «Коламбус» и «Вашингтон».