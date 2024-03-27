Быков — о Федорове: «Мне очень жаль, что мой товарищ уволен с поста главного тренера»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение ЦСКА не продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Федоровым.

Начиная с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев.

«Мне очень жаль, что мой коллега, товарищ и бывший партнер по игре в легендарном клубе уволен с поста главного тренера», — сказал Быков «СЭ».

Федоров возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под руководством 54-летнего специалиста дважды становились обладателями Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 году.

ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.