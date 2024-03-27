Стали известны игроки, которые точно покинут СКА в межсезонье

Как стало известно «СЭ», в грядущее межсезонье СКА точно покинут сразу пять хоккеистов — это защитники Артем Сергеев и Михаил Пашнин, а также нападающие Брендан Лайпсик, Артем Швец-Роговой и Александр Кадейкин.

Руководство петербуржского клуба уже объявило игрокам о решении расстаться с ними.

30-летний Сергеев в этом сезоне провел за СКА 60 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 10 (2+8) очков. У 34-летнего Пашнина — 20 встреч и 8 (2+6) очков.

29-летний Лайпсик набрал 4 (2+2) очка в 19 играх. 29-летний Швец-Роговой сделал 1 голевой пас в 5 встречах. 30-летний Кадейкин — 14 (2+12) очков в 45 матчах.