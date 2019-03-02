Тренер "Спартака" - о поражении от СКА: "Не стыдно за команду"

Тренер "Спартака" Игорь Уланов подвел итоги третьего матча первого раунда серии плей-офф против СКА (2:5).

– Не стыдно за команду вообще. Ребята выложились полностью, сыграли по заданию, дисциплинированно. Очень много времени провели втроем, вчетвером. Серия продолжается – по забитым и пропущенным голам разница 7-7. Все еще впереди.

– Что с Каспарсом Даугавиньшем?

– Пока информации нет, отвезли в клинику. Конечно, приличная потеря, ведущий игрок, но первый матч мы проводили без него. У нас есть запасные – хоккеисты. которые готовы выйти на лед.

– "Спартаку" проще играть против СКА в Петербурге?

– Нет, мы понимали, что после 0-2 будет совсем другой хоккей. (Алена Гребенькова)

Счет в серии составляет 2:1 в пользу "Спартака". Четвертый матч пройдет 4 марта в Москве.

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