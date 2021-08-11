«Барыс» проиграл «Сарыарке» на предсезонном турнире
18:45
«Барыс» уступил «Сарыарке» в матче Кубка президента Республики Казахстан. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Караганды.
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Кубок президента Республики Казахстан
«Барыс» (Нур-Султан) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)
Голы: Ларионов (Кожевников), 6:11 — 0:1. Кулиев (Голоднюк, Данияр), 19:29 — 0:2. Томас (бол., Фрэттин, Каник), 23:29 — 1:2. Аноховский (бол., Рахманов, Безруков), 27:33 — 1:3. Каник (бол., Дитц), 35:15 — 2:3. Кулиев (Голоднюк), 44:55 — 2:4. Фрэттин (Томас), 58:16 — 3:4.
Вратари: Ортио (58:16) — Еремеев.
Судьи: Букин, Кулаков.
11 августа. Нур-Султан. «Барыс-Арена».
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