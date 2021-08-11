Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Барыс» проиграл «Сарыарке» на предсезонном турнире

18:45
Теги:

«Барыс» уступил «Сарыарке» в матче Кубка президента Республики Казахстан. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу клуба из Караганды.

Хоккей

Товарищеские матчи. Клубы

Кубок президента Республики Казахстан

«Барыс» (Нур-Султан) — «Сарыарка» (Караганда) — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Голы: Ларионов (Кожевников), 6:11 — 0:1. Кулиев (Голоднюк, Данияр), 19:29 — 0:2. Томас (бол., Фрэттин, Каник), 23:29 — 1:2. Аноховский (бол., Рахманов, Безруков), 27:33 — 1:3. Каник (бол., Дитц), 35:15 — 2:3. Кулиев (Голоднюк), 44:55 — 2:4. Фрэттин (Томас), 58:16 — 3:4.

Вратари: Ортио (58:16) — Еремеев.

Судьи: Букин, Кулаков.

11 августа. Нур-Султан. «Барыс-Арена».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Ашрам прибыла в Израиль под грохот барабанов. После этого Линой удалилась из соцсетей
«Болельщики тебя за твой язык яйцами закидают». Мамаев судится с бывшей женой, хочет забрать дочь и требует алименты с супруги
Депутат Госдумы подарил миллион долларов борцу Садулаеву за победу на Олимпиаде в Токио
Путин подписал указ о госнаградах для спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде в Токио
Мизерные ТВ-контракты в российском футболе. Аномалия или справедливость?
vs
0
Офсайд