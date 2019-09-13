Тренер СКА Игорь Ефимов оценил готовность команды к матчу с ЦСКА.

— У нас все по плану, готовимся, и очень серьезно готовимся. Прошла раскатка, вчера была вечерняя тренировка, — приводит слова тренера официальный сайт СКА.

— Это тот бой, на который игроков лишний раз настраивать не надо?

— Да, и это прежде всего интересная игра для болельщиков и для нас, конечно, тоже.

— Чего ожидаете от соперника?

— Мы разбирали, пока раскрывать не будем. Понятно, что это чемпион прошлого года, сильная, хорошая команда, матчи с ними всегда сложные.

— СКА на выезде играл на больших площадках, в Ледовом она маленькая. Перестраиваться — большой дискомфорт?

— Мы больше от своей игры отталкиваемся. Конечно, разница есть, но мы потренировались, готовимся.

— Шесть армейских дерби в этой регулярке — не перебор?

— Хоккей прежде всего для зрителей, эти игры собирают огромную аудиторию, так что, думаю, это интересно, чем больше, тем лучше — все для болельщиков.

КХЛ: статьи и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков