Тренер СКА — о матче с ЦСКА: «Чем больше дерби, тем лучше»
Тренер СКА Игорь Ефимов оценил готовность команды к матчу с ЦСКА.
— У нас все по плану, готовимся, и очень серьезно готовимся. Прошла раскатка, вчера была вечерняя тренировка, — приводит слова тренера официальный сайт СКА.
— Это тот бой, на который игроков лишний раз настраивать не надо?
— Да, и это прежде всего интересная игра для болельщиков и для нас, конечно, тоже.
— Чего ожидаете от соперника?
— Мы разбирали, пока раскрывать не будем. Понятно, что это чемпион прошлого года, сильная, хорошая команда, матчи с ними всегда сложные.
— СКА на выезде играл на больших площадках, в Ледовом она маленькая. Перестраиваться — большой дискомфорт?
— Мы больше от своей игры отталкиваемся. Конечно, разница есть, но мы потренировались, готовимся.
— Шесть армейских дерби в этой регулярке — не перебор?
— Хоккей прежде всего для зрителей, эти игры собирают огромную аудиторию, так что, думаю, это интересно, чем больше, тем лучше — все для болельщиков.
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https://www.ska.ru/news/view/ighor-iefimov-pieried-matchiem-s-tsska/